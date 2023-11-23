Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası üst üste 6. kez faiz artırımına gitti.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Kasım Perşembe bugün Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşti. Merkez Bankası faiz kararı saatler 14:00'ü gösterdiğinde açıklandı.TCMB, haftalık gösterge repo faizinde 500 baz puan artışa gitti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi beklentilerin üzerinde yüzde 35,00'ten yüzde 40,00'a yükseltildi. Ekonomistlerin beklentisi 250 baz puan artış yönündeydi.'Merkez Bankası faiz kararı ne olacak' sorusu hafta boyunca gündemin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. 23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.Merkez Bankası Ekim ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi beklentilere paralel 500 baz puanlık artışla yüzde 30,00'dan yüzde 35,00'e yükseltildi.Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığa geldiğinden bu yana toplam 2650 baz puan artış gerçekleştirildi. Erkan göreve geldiğinde politika faizi yüzde 8,5 seviyesinde bulunuyordu.Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımlarıyla koordeli bir şekilde maliye politikalarını tayin eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı alım gücü ve refah artışı için yol haritasını çizdi. Şimşek kalıcı refah artışının anahtarını 'Tek haneli enflasyon' olarak belirledi.Asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla çalışanların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesinde olan Bakan Şimşek, koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kontrol almayı hedefliyor.Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonda aylık bazda düşüş sürdü. Ağustos ayında yüzde 9'un üzerinde seyreden aylık enflasyon Eylül'de yüzde 4,75, Ekim'de ise yüzde 3,43 olarak kayıtlara geçti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını 4 Aralık Pazartesi saat 10:00'da duyuracak. Böylece asgari ücret, emekli ve memur zammı için önemli bir kıstas olacak 5 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.Bu rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında bulunacak. Ocak ayı başında açıklanacak Aralık ayı enflasyonu sonrası da 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşmesiyle de refah payı hariç nihai emekli ve memur zammı belli olacak.Merkez Bankası faiz kararı öncesi Borsa İstanbul 8000 puan psikolojik direncini kırarak primli seyir izliyor.Dolar/TL'de 28,85 civarın sakin pozisyon izlenirken, Euro/TL 31,59 civarında bulunuyor.Dolar kuru ve ons tarafından esen rüzgarlarla yön bulan altın gram fiyatı ise 1854 TL seviyesini görerek rekor kırdı.21 Aralık 202325 Ocak 202422 Şubat 202421 Mart 2024