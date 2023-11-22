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FETÖ'nün güncel avukat yapılanması deşifre oldu! 50 üye rüşvet ve gizliliği ihlali suçlarından yargılanacak

Ankara'daki soruşturmada FETÖ'nün 'güncel avukat yapılanmasına' darbe vuruldu. 50 örgüt üyesi ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘Rüşvet’ ve ‘Gizliliğin ihlali’ suçlarından yargılanacak. İşte detaylar...

Ekleme: 22.11.2023 - 09:40 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'nün güncel avukat yapılanması deşifre oldu! 50 üye rüşvet ve gizliliği ihlali suçlarından yargılanacak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun aylarca süren titiz soruşturması sonucu FETÖ'nün 'güncel avukat yapılanmasına' darbe vuruldu. Soruşturma kapsamında 50 avukat hakkında ayrı ayrı 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Rüşvet' ve 'Gizliliğin ihlali' suçlarında dava açıldı. Dava dosyalarında örgütün avukat yapılanmasına ilişkin çarpıcı bilgiler yer aldı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMALARINI TELKİN EDİYORLAR
Dava dosyalarında; söz konusu avukatların çoğunun, FETÖ iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğu, her bir avukatlık ofisinde hakkında FETÖ soruşturması olmayan avukatlar ile daha önce işlem görmüş avukat veya eski ihraç hakimlerin birlikte çalıştığı ifade edildi. Haklarında FETÖ'den soruşturma veya kovuşturma yürütülen şüphelilerin dosyalarına örgütsel saikle ücret almadan ya da cüzi bir ücretle baktıkları belirlenen avukatların, şüphelilere etkin pişmanlıktan yararlanmamalarını telkin ettikleri, buna uymayan şüphelilerin davalarından ise çekilerek ailelerinden yüksek meblağlarda para talep ettikleri işaret edildi.

TUTUKLULARI SIRAYLA ZİYARET EDİYORLAR
Şüpheli avukatların sürekli iletişim halinde olduğu ve bazılarının birlikte yaşadığı belirtilen iddianamede, Whatsapp gibi internet tabanlı programlardan örgütsel görüşmeler yaptıkları GSM üzerinden nadiren görüştükleri vurgulandı. Whatsapp gruplarından talimat alıp verdikleri, FETÖ şüphelilerinin gözaltı ve yakalanmalarında birlikte hareket ettikleri ve önemli gelişmeleri paylaştıkları ifade edildi. Avukatların, birbirlerine ait dosyalardaki il dışındaki cezaevlerindeki tutukluları da sırayla ziyaret ettikleri belirlendi. Birbirilerine örgüt hiyerarşisi doğrultusunda 'abi' veya 'abla' dedikleri belirlendi. İddianamede; söz konusu avukatların, ceza alacaklarına emin oldukları tutuksuz sanıkların duruşmalarında, yeterli hazırlıkla katılarak ya da bilinçli olarak katılmayarak duruşmaları ertelettikleri ve sanığın firarı için zaman kazanmaya çalıştıkları anlatıldı. Firari örgüt üyeleri için ise; adliyede irtibatlı oldukları görevlilere rüşvet vererek UYAP'tan haklarında arama kararı veya dosya olup olmadığını sorgulatarak saklanmaya veya yurtdışına kaçmaya yönlendirdikleri, iltica için uluslararası yazışmalar yaptıkları belirlendi.

SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE HAREKET EDİYORLAR
Sabah'ta yer alan habere göre; avukatların, çöküş sürecindeki örgütün daha fazla çözülmesini engellemek için sistemli şekilde hareket ettikleri, tutuklu müvekkillerinin dosya tanıklarına kendilerinin istediği gibi ifade vermeleri için baskı yaptıkları kaydedildi. Haklarında iddianame düzenlenen avukatların bazılarının, daha önce yargılanıp FETÖ üyeliğinden ceza aldıkları, bazılarının dosyalarının ise istinaf ve temyiz incelemesinde olduğu öğrenilirken bazı şüphelilerin ise yurtdışına kaçma planlarken gözaltına alındığı kaydedildi.
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