Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 370'e yükseldi

Yurdun doğusundaki ailelerin evlat direnişi devam ediyor.3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlayan eylem, çok sayıda anne ve babaya umut oldu.Ardından direniş Muş, Hakkari ve Van'da da başladı.Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemleri ise bugün bin 542'nci güne ulaştı.Nöbette bugüne kadar 47 aile, çocuklarına kavuştu.Ailelerin sayısı, 6 gün önce kaçırılan oğlu Erhan Aksoy için eyleme katılan baba Ayhan Aksoy ile 370 oldu.Oğlunun dağda olduğunu attığı mesajla öğrendiklerini söyleyen Ayhan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:Geçen hafta çocuğum kayboldu. Sabah kalkınca mesaj göndermiş, öyle öğrendik. PKK kaçırmış, çocuğumu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Çocuğum 16 yaşına yeni girmişti. Hiçbir şey bilmiyor. Tek başına başka ile bile gitmemiş. Erhan'ın bunlarla alakası bile yok. Oğlum, devlet sana ceza vermeyecek. Onlar seni kandırıyor. Sen hala bir çocuksun ve halen hiçbir şey anlamıyorsun. Dağ sana göre değil; sen neden oraya gidiyorsun?