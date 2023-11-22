Bursa'da dev uyuşturucu operasyonu: 58'i firari hükümlü 122 kişi yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kent genelinde uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda, 64 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 10 kilo 200 gram metamfetamin, 2 kilo 700 gram sentetik kannabinoid, 709 gram esrar, 6 tabanca, 3 tüfek ve suç geliri olduğu değerlendirilen 104 bin 500 lira ele geçirildi.Ayrıca, 'uyuşturucu madde ticareti yapma, sağlama veya kullanma' suçlarından haklarında 2 ila 8 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 firari hükümlü yakalandı.Şüphelilerin ve firari hükümlülerin işlemleri sürüyor.