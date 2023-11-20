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Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'tan itibaren zorunlu

Kış aylarının yaklaşması ve mevsimin ilk kar yağışlarının ardından bazı sürücüler yolda kalırken, akıllara kış lastiği geldi. Kış aylarında sürücülerin adeta can simidi olan kış lastiğinin zorunlu kullanım tarihi yaklaşıyor. Peki kimlerin kış lastiği takması zorunlu? Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? İşte detaylar... .

Ekleme: 20.11.2023 - 16:10 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'tan itibaren zorunlu
Kış aylarının yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte yaklaşan kış aylarında uygulanan zorunlu kış lastiğinin ne zaman takılması gerektiği araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Trafikte olan sürücüler olası bir buzlanma ve donmaya karşı önlem almak için kış lastiği araştırmalarına başladı. İşte, zorunlu kış lastiği takma tarihi...

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'tan itibaren zorunlu

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır..

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'tan itibaren zorunlu

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'tan itibaren zorunlu

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI
Yapılan denetlemelerde uygulamaya uymayan araç sürücülerine ise ceza kesilmektedir. Kış lastiği cezası yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 1 Ocak 2023 itibariyle yeniden güncellenmektedir. Uygulamaya uymayan sürücülere 1.152 TL ceza kesilmektedir.
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