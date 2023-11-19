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Yavuz Ağıralioğlu'ndan muhalefete sert sözler!

Yavuz Ağıralioğlu, Beyaz TV'de yayınlanan Akılda Kalsın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunarak muhalefete sert tepkilerde bulundu. Ağıralioğlu, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel hakkında ise; "Ha Hasan kel, ha kel Hasan" ifadelerini kullanarak değişimin olmadığı imasını yaptı.

Yavuz Ağıralioğlu'ndan muhalefete sert sözler!
Ekleme: 19.11.2023 - 14:23 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
Yavuz Ağıralioğlu'ndan muhalefete sert sözler!
Melissa Bağcı'nın moderatörlüğünde Beyaz TV'de yayınlanan Akılda Kalsın programının bu haftaki konuğu İyi Parti'den bir süre önce istifa eden 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu oldu. Bağcı'nın gündeme dair sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu muhalefet partilerine de sert sözlerle yüklendi.

İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun konuşmasının satır başları...

KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİMİ KAZANAMAMASI SÜRPRİZ OLDU MU?

'Ben sürecin nasıl yönetilirse seçimin kazanılacağını, milletin hangi siyasi koordinatta duran partiye oy verebileceğini, kimlerin şımarıklığına iltifat edilmemesini gerektiğini, bölücülük dahil devlet millet düşmanları ile mesafenin ne olması gerektiğini bir dünya ikazda uyarılarda bulunmaya çalıştım. Milletin hissiyatına tercüman olmaya çalıştım. Nihayetinde böyle oldu. Bu söylediklerimden sonra bu sonuca da şaşırmadım. Partiyi nasıl idare ederseniz ülkeyi de öyle idare edersiniz. Partide kimin konuşmasını seviyorsanız, ülkeyi yönetirken de onları ödüllendirir; onları konuşturursunuz. Siz bölücülerin şımarıklığını seviyorsunuz. Tayyip Erdoğan'a saldırıyorlar siz nasıl olsa iktidara zarar veriyorlar diyerek her türlü azgınlığı ve kuralsızlığı seviyorsunuz. Bu da seçmenin nezdinde, memleketi yönetmesinde memleketin fayda mülahaza etmediği bir siyasi acizlik görüntüsü verdi. 'Bunlara memleket, vatan verilmez. Bunlar memleketi yönetemez' gibi bir algı seçmenin ana hissiyatı oldu. Seçimden sonra muhalefet partilerinin konuştukları vatandaşın ferasetle hissettiği şeyin gerçek olduğunu ortaya çıkardı. Vatandaş şimdi 'İyi ki bunlara oy vermedik' diyor. Muhalefet partilerinden ayrılan milletvekilleri de diyor ki; 'Allahtan seçimi kazanmadık'. İyi Parti'den istifa eden Adnan Beker de aynı şeyi söyledi. Ben bunu 5 sene önce söyledim. 'Siz devlet millet düşmanlarını seviyorsanız Türk Devleti'ni size niye emanet edeceğiz?' diye düşünüyor seçmen.

Yavuz Ağıralioğlu'ndan muhalefete sert sözler!

MİLLET İTTİFAKI NEDEN KAYBETTİ?

Biz 1834'ten beri sandık görürüz, seçim yaparız. Seçim yapmayı dolayısıyla biliriz. Burada kendileri seçilmeyince memleketin sonunun geldiğini söyleyen azgınlık, bizi seçmezseniz mahvoldunuz diyen şımarıklık, zaten bu seçimi aldıklarına dair sağda solda edilen kibir, devleti daha almadan devletin makamlarını pay etme heveslerine düşmüş olan şımarıklık mevcut. Bunların hepsi üst üste eklendi. Millet de dediki 'Ben size irademi vermedim'. Dili hatalı olmanın, kordinatı yanlış olmanın, ilkerini muhafazaa edememenin muhalefet açısından kötü sonuç olarak doğdu. Bu sonuç ise; iktidar açısından uygun ve makul bir sonuçtur. Bu şartlarda memleketi kazanmak iktidar için büyük bir başarıdır. Bu kadar ağır şartlarda yaşanıyorken vatandaş her şeye rağmen iktidara dönmüşse; oradaki büyük utanç muhalefetin utancıdır. Millet İttifakı hiç muhalefet ve umut olamadı.

CHP'DE DEĞİŞİM GERÇEKLEŞTİ Mİ?

Ha Hasan kel, ha kel Hasan. Enerji iyidir, değişiklik iyidir. İşlemcileri Kemal Bey ile aynıdır. Değişimin tetikleyeceği bir cazibe oluşabilir. Ama o da HDP'ye Selahattin'e Osman Kavala'ya selam gönderiyor. Selam ağası gibiler. Millet'e, zengilike, memleket birliğine selam, hukuka ve hakka selam. Memleket ve millete hasımlık etmişlere selam değil, lanet. Yapabiliyorsanız bunu yapın. Bunu yapabilirseniz değişim olur. Bu onların problemi ama devleti kuran partinin, devlete parmak sallayanlara kızması lazım. Ama onlar devletin milletin varlığına, anayasal varlığına, Türk milletinin varlığına, Türk ordusuna, bayrağına hasım olmuş ne kadar hasım olmuş alçak varsa bütün bu alçaklara selam gönderiyorlar. HDP ile açık görüşüyorum diyor Özgür Bey.

Yavuz Ağıralioğlu'ndan muhalefete sert sözler!

Memleket yönetilmiyor diyorsanız yönetilmeyen memleketin yönetilmemişliğinden doğan dezavantajlı grupların kalbini kazanacaksınız. Kandil'deki şerefsizlerin, telkinlerine açık haline gelmeyecek, siyasi koordinatlarınız. 'HDP'li yöneticilerin, Kürtlerin hissiyetını bile anlayamadığını düşünüyorum.'
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