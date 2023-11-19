Ara tatil bitti: Öğrenciler yarın dersbaşı yapacak

MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından yarın okula başlayacak.

Öğrenciler için eğitim süreci yeniden başlıyor.Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı.Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı.81 ilde yarın itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek ve bu kapsamda 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle dersbaşı yapacak.Bakanlık takvimine göre, 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.