MSB: 2 PKK'lı terörist, Habur Hudut Karakolumuza teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!' denildi.