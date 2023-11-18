Başkan Erdoğan'dan Sultan II. Abdülhamid Han'ın türbesine ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği 62. Genel Kurulu'nun ardından Sultan II. Abdülhamid Han'ın türbesine ziyarette bulundu.Erdoğan, ziyareti sırasında burada bulunan vatandaşlarla sohbet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a türbe ziyaretinde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Birlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti.