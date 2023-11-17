  • USD: 28,65 - 28,70
  • EURO: 31,08 - 31,14
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mersin'de gözaltına alınan DEAŞ'lı tutuklandı

Mersin'de Jandarma ekiplerinin DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlendiği operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 17.11.2023 - 11:44 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de gözaltına alınan DEAŞ'lı tutuklandı
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlendiği operasyonda, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheliyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyesinin yakalanması amacıyla Mezitli ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: Kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz
Vatandaşlar pislikten ve kokudan yürüyemiyor! Ankara'nın ortasından lağım akıyor
İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Bölgenin güçlü liderisiniz...
Vatandaşa 270 milyar liralık destek: Elektrik ve doğal gaz faturalarına devlet el attı
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan Yavaş’a zor sorular! “ABB’yi Paralel Bir Yapıyla Mı Yönetiyorsunuz?
Bakan Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çekebiliriz
5000 TL emekli ikramiyesi için yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
CHP’de hesaplar kapanmadı: Kılıçdaroğlu, genel merkezi dizayn ediyor...
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından Ali Subaşı etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'a hava harekatı! 13 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ziyareti: Gündemde Gazze olacak
Dijital platformlara 166 milyon TL ceza! Bakanlık tüketiciyi mağdur edenleri tespit etti
73 ilde Mercek 4 Operasyonu! Bin 127 şüpheli yakalandı
Avcılar'da İETT otobüsü ve ambulans zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu ve Cohen’e sert tepki: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hezeyanları suçlarını örtbas etme çabası!
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında gerilim yüksek! Yan yana bile gelmiyorlar...
Bakan Hakan Fidan'dan Batılı ülkelere sert sözler: İnsanlık suçuna ortak olmayın
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret
HRW’den Almanya’ya insanlık dersi! Başkan Erdoğan'ın sözlerine destek
AFP CEO'sundan İsrail isyanı! Baskı altındayız: 'Yeterince İsrail yanlısı yayın yapmıyorsunuz' uyarısı
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat

Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! Bu iller dikkat

Düğünde öyle bir olay yaşandı ki duyanlar inanamadı: 1 cenaze 7 yaralı var!

Düğünde öyle bir olay yaşandı ki duyanlar inanamadı: 1 cenaze 7 yaralı var!

Kış uykusuna bile yatmadılar: Evlerde gizlenip kan emmeye devam ediyorlar

Kış uykusuna bile yatmadılar: Evlerde gizlenip kan emmeye devam ediyorlar

Sakarya'da tüyler ürperten olay: Kocasını bıçakladı babasını boğmaya çalıştı

Sakarya'da tüyler ürperten olay: Kocasını bıçakladı babasını boğmaya çalıştı

İstanbul'da elektrik kesintisi! 22 ilçe karanlığa gömülecek

İstanbul'da elektrik kesintisi! 22 ilçe karanlığa gömülecek

Dağların tepelerinden toplanıyor: Sadece bu şekilde tüketilebiliyor 1 kaşığı tüm vücuda yetiyor

Dağların tepelerinden toplanıyor: Sadece bu şekilde tüketilebiliyor 1 kaşığı tüm vücuda yetiyor