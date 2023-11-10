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Gazze'deki yıkım daha önce hiç görülmemiş boyutlarda: Bir ayda konutların yüzde 50'si yok oldu

İşgalci İsrail ordusunun aralıksız bomba yağdırdığı Gazze'de ortaya çıkan yıkım korkunç boyutlara ulaştı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın raporunda Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu konutların yüzde 50'sinin yok olduğu bildirilirken temel hizmetlere ulaşamayan toplumun yüzde 96'sının ise çok boyutlu yoksulluğa düştüğüne vurgu yapıldı.

Gazze'deki yıkım daha önce hiç görülmemiş boyutlarda: Bir ayda konutların yüzde 50'si yok oldu
Ekleme: 10.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Gazze'deki yıkım daha önce hiç görülmemiş boyutlarda: Bir ayda konutların yüzde 50'si yok oldu
UNDP Arap Ülkeleri Bölgesel Büro Direktörü ve Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah el-Derderi ve BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) Yönetici Sekreteri Rola Dashti, düzenledikleri basın toplantısında, 'Gazze Savaşı: Filistin Üzerindeki Olası Sosyo-Ekonomik Etkiler' adlı raporu paylaştı.

Gazze'de sadece 1 ayda konutların yüzde 50'sinin yok olduğu bilgisini paylaşan el-Derderi, bunun çok önemli bir sınama olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
'Bu uzun vadeli yerinden edilme krizine yol açarak önemli insani, ekonomik, kalkınma ve güvenlik sonuçları doğurabilir. Karşılaştırmak amacıyla bakarsak, Suriye, savaşın 4. yılında bu yüzdede konut kaybına uğradı, Gazze sadece bir ayda. Bu daha önce hiç görülmemiş bir durum. Savaş bittikten sonra bile insani etkileri sürecek.'

'Gazze'deki yıkım daha önce hiç görülmemiş boyutlarda'

ESCWA Yönetici Sekreteri Rola Dashti ise tüm bahsedilen rakamların ardında gerçek yüzler olduğunu unutmamak gerektiğine işaret etti.

Dashti, 'Gazze'deki yıkım daha önce hiç görülmemiş boyutlarda.' dedi.

Gazze'de temel hizmetlere ulaşamayan toplumun yüzde 96'sının çok boyutlu yoksulluğa düştüğünü vurgulayan Dashti, uluslararası toplumun bir araya gelerek kalıcı barış inşa etmesi gerektiğinin altını çizdi.

- 'Ekonomik faaliyetlere ciddi darbe'

Diğer taraftan 'Gazze Savaşı: Filistin Üzerindeki Olası Sosyo-Ekonomik Etkiler' raporunda, Gazze'nin topyekun kuşatılması, sermayenin yok edilmesi, zorla yerinden edilme, Batı Şeria'da insanların ve malların hareketine getirilen kısıtlamalar sonucunda Filistin'in ekonomik faaliyetlerinin ciddi darbe aldığı bildirildi.

Savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 390 bin işin kaybedildiğine işaret edilen raporda, savaş öncesi tahminlerle karşılaştırıldığında, gayrisafi hasıla kaybının savaşın süresine bağlı olarak 2023'te yüzde 4 ila 12 ve 2024'te yüzde 4 ila 9 arasında değişebileceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Raporda, yoksulluğun da savaşın süresine bağlı olarak yüzde 20 ile 45 arasında keskin bir artış göstermesinin beklendiği kaydedildi.

İnsani Gelişme Endeksi'nde keskin bir düşüş yaşanması ve Filistin'in çatışmanın yoğunluğuna bağlı olarak 11 ila 16 yıl arasında geriye gitmesinin öngörüldüğü belirtilen raporda, savaşın ekonomik sonuçlarının insani durum üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri olacağı vurgulandı.

Raporda, Gazze'deki kuşatma nedeniyle oluşan büyük ölçekli yıkım ile malzeme ve ekipman da dahil olmak üzere kaynaklara erişimin belirsizliği göz önüne alındığında, ateşkesin ardından Gazze'de ekonomik toparlanmanın hemen olmayacağı ifade edildi.
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