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Silah kaçakçılarına operasyon 5 gözaltı

İstanbul Ümraniye’de silah kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda eylemlerde bulunan suç örgütlerine silah temin ettiği iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan imalathanede ise çok sayıda silah ve silah parçaları ele geçirildi.

Ekleme: 1.11.2023 - 10:57 Güncelleme: 1.11.2023 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Silah kaçakçılarına operasyon 5 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığını yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ayrıca eylemlerde bulunan suç örgütlerine silah temin eden şahısların tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ümraniye'de tespit edilen adreslere, 26 Eylül günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda Y.M.V., M.Y.,O.K., S.Ç. ve M.A. isimli 5 şüpheli yakalandı.

Silah kaçakçılarına operasyon 5 gözaltı

BİNLERCE SİLAH PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli şahısların işyeri, ikamet adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 4 adet illegal silah atölyesi, 73 adet tabanca bu tabancalara ait 57 adet şarjör, 4 bin 985 adet silah gövdesi, 2 bin 74 adet silah sürgüsü, bin 87 adet açık uçlu silah namlusu, 4 bin adet silah imal edecek parça (Tetik Tertibatı, Pim, İcra Yayı, Mil, Çıkarıcı), 252 koli içerisinde 4 bin 192 adet silah kutusu, 2 adet silah kutusu kalıbı, 4 adet silah gövde kalıbı, 3 adet şarjör kalıbı, 6 adet lazer yazıcı, 3 adet mengene, 5 adet test atışı yapılmış içerisinde kovanlar bulunan doldur boşalt bidonu, 1 torba silah gövde üretiminde kullanılan polimer hammadde, 1 adet balistik yelek ve 22 bin 155 lira nakit para ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan M.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer 4 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Silah kaçakçılarına operasyon 5 gözaltı
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