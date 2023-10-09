Ticaret Bakanlığı açıkladı: 54 milyonluk ceza yağdı! Emlak sektöründeki manipülasyon son bulacak
Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakanlık, "Emlak sektöründe kayıt dışı manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye 54.500.000 TL ceza kesildi. Denetimler artarak devam ediyor" açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden emlak piyasasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakanlığın açıklamaları ise şöyle:
"Emlak sektöründe kayıt dışı manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye 54.500.000 TL ceza kesildi. Denetimler artarak devam ediyor"