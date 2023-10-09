Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti: Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesi için bir süredir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan üçlü mekanizma çalışmalarını sürdürüyordu.Emeklileri heyecanlandıran açıklama önceki gün Başkan Erdoğan'dan geldi. Hafta sonu gerçekleşen AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuşan Başkan Erdoğan, 'İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi emeklilerimize açıklayacağız' dedi.Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erdoğan'ın işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı Kabine toplantısı sonrasında paylaşacağını duyurdu.Emekliye ikramiyenin, Cumhuriyetin 100. Yılı onuruna bir sefere mahsus olacağı öğrenildi. Bu kapsamda emeklinin gözü bugün toplanması beklenen Kabine Toplantısına çevrildi.Bugün kabinede son şekli verilecek ikramiye için, 1000 TL'den 5000 TL'ye kadar üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Bin liralık ikramiye 14,2 milyar, 5000 liralık ikramiyenin de 71 milyar faturasının olduğu hesaplandı.Orta bir noktada buluşulması hedefleniyor. İkramiyenin Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur olmak üzere SGK'ya bağlı tüm emeklileri kapsayacağı belirtildi.Toplantıda iç ve dış gelişmelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler de ele alınacak. İçişleri Bakanlığına yapılan terör saldırısı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonlar ve terörle mücadeledeki son durum görüşülecek.Rusya ve Ukrayna savaşı ile İsrail ve Hamas arasında yaşanan hadiseler ve bu olayların bölgeye etkisinin de Kabine'de değerlendirilmesi bekleniyor.Kentsel dönüşüm yasası olmak üzere, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi ile ilgili gelişmeler ele alınacak. Deprem konutlarında gelinen son durum değerlendirilecek.