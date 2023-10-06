Yasak aşk dehşeti! Eşini ve sevgilisine kurşun yağdırdı: Şoke eden savunma…

Sakarya'da İ.A., eşinin kendisini aldattığından şüphelendi. Eşini adım adım takip etti. Genç kadın ile buluştuğu kişiye defalarca kez ateş etti! Gazetecilerin 'Neden yaptınız' sorusuna şoke eden bir cevap verdi…

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Sakarya'da meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, İ.A. (36) isimli şahıs, aldatıldığını düşünerek eşi T.A.'yı takip etti. Eşini, B.T. (35) ile gören İ.A. karısı ve buluştuğu B.T.'yi cadde ortasında silahla vurarak yaraladı. İki kişi kanlar içerisinde yerde kalırken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olayın ardından silah ile polise teslim olan şüpheli İ.A.'nın, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, basın mensuplarının 'neden yaptınız, pişman mısınız' sorusuna ise 'adalet' yanıtını verdi.