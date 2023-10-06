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TIR dorsesinde garaja götürülen altı adet elektrikli otomobil alev aldı

Tuzla'da bayilere dağıtılmak üzere TIR dorsesinde garaja götürülen 6 adet elektrikli otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale edip söndürdüğü sırada otomobiller yeniden alev aldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Ekleme: 6.10.2023 - 09:43 Güncelleme: 6.10.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
TIR dorsesinde garaja götürülen altı adet elektrikli otomobil alev aldıOlay, saat 02.15 sıralarında Tepeören Mahallesi Göçbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi.

Dünyaca ünlü bir otomobil markasına ait 6 adet elektrikli sıfır otomobili garaja taşıyan 33 BVH 52 plakalı TIR, cadde üzerinde seyrederken dorsesindeki otomobillerden biri bilinmeyen bir nedenle patlayarak alev aldı.

TIR dorsesinde garaja götürülen altı adet elektrikli otomobil alev aldı

Yanan otomobilden yükselen alevlerin diğer otomobillere de sıçramasıyla TIR'ın dorsesinde bulunan tüm otomobiller yanmaya başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan yanan otomobillere yangın tüpleriyle müdahale ederken diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere köpüklü su ile müdahale ederek yanan otomobilleri söndürdü.

TIR dorsesinde garaja götürülen altı adet elektrikli otomobil alev aldı

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen elektrikli otomobiller, yeniden alev almaya başladı. Ekipler, tekrar tekrar alev alan otomobillerde yaklaşık 2 saat soğutma çalışmaları yaptı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangın sonrası hurdaya dönen otomobillerde inceleme yaptı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlardan Naci Yıldırım “Patlama sesiyle dışarı çıktık. Trafik kazası gibi bir şey var sandık. En alttaki araç yanıyordu. Daha sonra üste sıçradı. Üstten ön taraflara doğru yayıldı. O arada itfaiye geldi zaten. Buraya gelince yangın başlamıştı. Herhalde yurt dışından gelen arabalar. Oradan dağıtım yapılıyor' diye konuştu.

TIR dorsesinde garaja götürülen altı adet elektrikli otomobil alev aldı
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