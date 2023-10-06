MTA diri fay hattı haritasını güncelledi! İşte tehlike altındaki 45 il...

Türkiye 6 Şubat tarihinde büyük bir felaket yaşadı.Kahramanmaraş merkezli büyük depremler koca bir bölgede yıkıma neden olurken, on binlerce vatandaşımız ise can verdi.Deprem gerçeği, Türkiye'nin bir kez daha kanayan yarası haline gelirken, gözler beklenen diğer depremlere çevrildi.Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) güncellenmiş diri fay haritasını paylaştı.5.5 üzeri büyüklükte deprem üretebilme potansiyeli olan diri fay hattındaki iller açıklandı.Buna göre Türkiye'de, son verilere göre diri fay hattı üzerinde 45 il bulunuyor.İllerin, daha çok Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulduğu belirlendi.Adıyaman/GölbaşıAfyonkarahisar/ Çay, Dinar, Kızılören, SandıklıAnkara/ ŞereflikoçhisarAntalya/DemreAydın/Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, YenipazarBalıkesir/Gönen, ManyazBatman/KozlukBingöl/Karlıova, YedisuBolu/ Gerede, YeniçağaBursa/ Gemlik, Kestel, MustafakemalpaşaÇanakkale/Çan, YeniceÇorum/ LaçinDenizli/Babadağ, Çameli, Çardak, HonazDiyarbakır/LiceDüzce/Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, KaynaşlıElazığ/ Pala, SivriceErzincan/ÜzümlüEskişehir/İnönüGaziantep/İslahiyeHakkari/ŞemdinliHatay/Erzin, Hassa, Kırıkhan, PayasIsparta/Eğridir, Senirkent, Uluborluİzmir/Kemalpaşa, Seferihisar, TireKahramanmaraş/ Nurhak, TürkoğluKayseri/Talas, YeşilhisarKırıkkale/KeskinKırşehir/Akpınar, MucurKocaeli/Başkiskele, Derince, Gölcük, KartepeKonya/Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, IlgınKütahya/Gediz, SimavMalatya/ AkçadağManisa/ Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, TurgutluMersin/Çamyayla, MutMuğla/Menteşe, MilasMuş/Korkut, VartoNiğde/Altunhisar, BorOsmaniye/Düziçi, ToprakkaleSakarya/Akyazı, Arifiye, Derizli, Hendek, Karapürçek, SapancaŞanlıurfa/BozovaSiirt/EruhŞırnak/BeytüşşebapSivas/Altınyayla, YıldızeliTokat/Niksar, Pazar, ReşadiyeVan/Çıldıran, ÖzalpYalova/ Altınova, Çınarcık