Kırıkkale’de DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortaklaşa yürütmüş olduğu DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin tespitleri çerçevesinde Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte düzenlenen operasyon kapsamında, haklarında 2014-2016 yılları arasında Irak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde istihbaratçı savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler bulunan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Operasyonda ayrıca aramalar sonucunda bulunan dijital materyallere de el konuldu.