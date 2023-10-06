Düzensiz göçle mücadele sürüyor: Edirne'de bir ayda 628 göçmen yakaladı

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri umuma açık yerler, metruk binalar, meydanlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim yaptı.Ekipler geçen ayki denetimlerde 628 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler artarak devam ediyor.