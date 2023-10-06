Düzensiz göçle mücadele sürüyor: Edirne'de bir ayda 628 göçmen yakaladı
Edirne'de polisin eylül ayında gerçekleştirdiği denetimlerde 628 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri umuma açık yerler, metruk binalar, meydanlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim yaptı.
Ekipler geçen ayki denetimlerde 628 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler artarak devam ediyor.