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Başıboş köpek sorunu yeni problemi tetikledi! İstanbul’da fare istilası

Başıboş köpeklerin beslendiği alanda fare nüfusunda aşırı derece artışa neden oldu. Esenyurt'ta açık alana konulan mamalardan beslenen farelerin görüntüsü dehşete düşürdü. Farelerin hastalıklara kapı aralamasından endişe ediliyor.

Ekleme: 6.10.2023 - 12:36 Güncelleme: 6.10.2023 - 12:49 / Editör: Ozge Selin
Başıboş köpek sorunu yeni problemi tetikledi! İstanbul’da fare istilası
Başıboş köpeklerin gelişi güzel çevreyi kirleterek beslenmesi yeni bir sorunu daha doğurdu.

Sosyal medyada İstanbul'un Esenyurt ilçesinden paylaşılan bir videoda, farelerin nüfusunda korkunç derece artış görüldü.

KÖPEK MAMALARINDAN BESLENİYORLAR
Barbaros Hayrettin Paşa 2304. Sokak'ta çekildiği belirtilen görüntülerin, belediyenin oluşturduğu köpek besleme noktasından kaydedildiği bildirildi. Farelerin köpek mamalarından beslendiği ve popülasyonunun arttığı öğrenildi.

YENİ SALGIN HASTALIKLARDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Sosyal medyada tartışma olan görüntülere yorum yapan vatandaşlar, fare popülasyonundaki artışın salgın hastalıklara neden olmasından endişe ettiğini vurguladı.

Başıboş köpek sorunu yeni problemi tetikledi! İstanbul’da fare istilası

GÜVENLİ SOKAKLAR DERNEĞİ'NDEN TEPKİ
Skandal görüntülere sosyal medya hesabından açıklama yapan Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği, fare istilasının sebebine dikkat çekti.

Tepki gösteren Güvenli Sokaklar Derneği, belediyenin oluşturduğu köpek besleme noktasında fare popülasyonunda artışa sebep olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Birkaç akıl hastası ve rantçı dernek yüzünden 2023'te ülkedeki görüntüye bakın.. Tam da belediyenin besleme noktasının önü.. Ne tesadüf… Akıl bir işin sonunu düşünmektir!”
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Başıboş köpek sorunu yeni problemi tetikledi! İstanbul’da fare istilası

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