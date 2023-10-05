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Koparmasının cezası 244 bin TL: Gören hayran kaldı çocuklar koruma altına aldı

Mersin’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve çiçek açma mevsiminde olan kum zambakları, çocuklar tarafından koruma altına alındı. Çocuklar, koparmanın cezasının 244 bin 315 TL olan zambakları herkesin korumasını istedi.

Ekleme: 5.10.2023 - 10:54 Güncelleme: 5.10.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Koparmasının cezası 244 bin TL: Gören hayran kaldı çocuklar koruma altına aldı
Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sahiller kum zambakları ile süslendi. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kum zambakları birçok noktada olduğu gibi Erdemli Talat Göktepe Çamlığı Sahili'nde de kendini gösterdi.

Bu yıl 244 bin 315 TL koparma cezası olan zambaklara ise çocuklar dikkat çekti. Çamlık Sahili'nde, Erdemli Belediyesi kum zambaklarını minik öğrencilerle birlikte koruma altına aldı.

Koparmasının cezası 244 bin TL: Gören hayran kaldı çocuklar koruma altına aldı

Mavi ile yeşilin buluştuğu noktada kum zambakları için uyarı levhası asıldı, şerit çekildi.

Minik öğrenciler de, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları renkli taşlarla kum zambaklarının zarar görmemesi için işaret bıraktı. Minik öğrenciler kalpler içerisinde 'doğamızı koruyalım' mesajı verdi.

Kum zambakları çiçek açıyorsa, caretta carettalar sahile çıkıyorsa gelecek adına umut olduğunu ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 'İklimi, denizi, doğası ve endemik bitkileriyle mükemmel bir konuma haiz olan bu kentte yaşamaktan hakikaten çok mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. Kum zambaklarını kreş öğrencilerimizle birlikte koruma altına aldık. Bu kentte Akdeniz'de caretta carettalar sahile çıkıyorsa ve sahilde nesli tükenmek üzere olan kum zambakları açıyorsa, gelecek adına, çevre adına, gelecek nesil adına umut var demektir” dedi.

Koparmasının cezası 244 bin TL: Gören hayran kaldı çocuklar koruma altına aldı

Çocuklar zambakları koruma altına aldı

Kum zambaklarını korumaya geldiklerini ifade eden çocuklardan Asya Liva Şahin, “Çiçekleri korumamız gerekiyor, kum zambaklarını korumaya geldik” diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte kum zambaklarını korumak için geldiğini ifade eden Ahmet Eren de, çiçeklerin çevresine taş koyduklarına dikkat çekerek herkesi doğayı korumaya çiçekleri sevmeye davet etti.

Koparmasının cezası 244 bin TL: Gören hayran kaldı çocuklar koruma altına aldı

Yaptıkları etkinlikten çok eğlendiğini ifade eden Arda Yılmaz, “Bugün burada çok eğlendim. Taşları çiçeklerin yanlarına koyup daire yapıp onları koruduk” şeklinde konuştu. Çiçekleri korumak gerektiğini ifade eden Onur Çetin ise kimsenin çiçekleri koparmaması gerektiğine vurgu yaptı.

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