Kenya'da gizemli hastalık alarmı: 95 kız öğrenci aynı anda felç geçirdi

Kenya'nın Kakamega ilçesindeki St. Theresa Eregi Kız Lisesi'nde 95 kız öğrenci aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Hastalık, öğrencilerin çoğunun yürüyememesine neden olan bir tür felce neden oldu.Hastalığın belirlenmesi için öğrencilerden kan örnekleri alındığını belirten hastane yetkilileri kan örneklerinin Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsü (KEMRI) laboratuvarlarına gönderildiğini söyledi.Olaydan sonra okul yöneticileri ile Eğitim Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan toplantının ardından okul süresiz kapatıldı.Okul yetkilileri hastalığa neyin neden olduğunun araştırılmasından ve gerekli önlemlerin alınmasından sonra öğrencilerin okula devam edebileceğini açıkladı.