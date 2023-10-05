İstanbul’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüphelinin PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgisine ulaşıldı.Tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul'da farklı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.