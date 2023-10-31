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Turizm geliri üçüncü çeyrekte 20,2 milyar dolar oldu

TÜİK, üçüncü çeyrek verilerini yayınladı. Buna göre, turizm gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,1 artarak 20 milyar 225 milyon 317 bin dolara yükseldi.

Ekleme: 31.10.2023 - 10:59 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Turizm geliri üçüncü çeyrekte 20,2 milyar dolar oldu
Turizm geliri temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,1 artarak 20 milyar 225 milyon 317 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin yüzde 16,5'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etti.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 14 milyar 644 milyon 632 bin dolarını kişisel harcamalar, 5 milyar 580 milyon 686 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,8 arttı

Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 103 dolar oldu.

Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 74 dolar oldu.

Bu çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 33,3, konaklama harcaması yüzde 26,1, yeme-içme harcaması yüzde 24,6 artarken tur hizmetleri harcaması yüzde 1,6 azaldı.

Ziyaret amaçları

Bu çeyrekte ziyaretçiler ülkemizi yüzde 7 6,2 ile en çok 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 16,6 ile 'akraba ve arkadaş ziyareti', üçüncü sırada ise ile yüzde 3 ile 'alışveriş' yer aldı.

Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 61,2 ile en çok 'akraba ve arkadaş ziyareti' amacıyla geldi.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,8 arttı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,8 artarak 1 milyar 933 milyon 781 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 491 milyon 933 bin dolarını kişisel, 441 milyon 848 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 yükseldi

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 artarak 2 milyon 978 bin 418 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 649 dolar olarak gerçekleşti.
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