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İsrail'in katliam tankları uzaydan görüntülendi: Gazze'ye 3 koldan saldırdı! Kara harekatı hakkında çarpıcı itiraf...

Gazze'deki katliamını ikinci aşamaya geçirdiğini belirten İsrail'in katliam tankları uzaydan görüntülendi. Plant Labs tarafından çekilen görüntüler, İsrail işgalinin boyutunu gözler önüne serdi. The New York Times İsrail'in Gazze'ye uyguladığı vahşeti aktarırken kara harekatı ile ilgili çarpıcı bir gerçeği de itiraf etti.

Ekleme: 31.10.2023 - 14:12 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
İsrail'in katliam tankları uzaydan görüntülendi: Gazze'ye 3 koldan saldırdı! Kara harekatı hakkında çarpıcı itiraf...
İşgalci İsrail'in katliam tankları uzaydan görüntülendi. New York Times'da yer alan bir haberde, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal girişimi gözler önüne serildi. Gazze'de havadan yapılan saldırının boyutunu gözler önüne seren görüntüleri aktaran gazete, İsrail'in kara harekatı ile ilgili çarpıcı bir gerçeği açıkladı.

İsrail'in şu ana kadar hızlı bir kara harekatı başlatmadığını belirten The New York Times, uydu şirketi Planet Labs'ın görüntülerini yayınladı.

İsrail'in katliam tankları uzaydan görüntülendi: Gazze'ye 3 koldan saldırdı! Kara harekatı hakkında çarpıcı itiraf...

İsrail işgalinin Gazze'de ne kadar ilerlediğini ve Gazze'deki yıkımı net bir şekilde ortaya koydular.

Gazze'de birçok binanın hava saldırıları nedeniyle ağır hasar gördüğü veya tamamen yıkıldığının görüldüğü fotoğraflarda, hava saldırıları nedeniyle oluşmuş yüzlerce krater oluştuğu belirtildi.

3 KOLDAN SALDIRI

İsrail'in Gazze saldırılarında 8 binden fazla Filistinli sivilin hayatını kaybettiği hatırlatılan haberde, İsrail tanklarının Gazze'ye 3 farklı yönden girdiği bildirildi.

İsrail'in katliam tankları uzaydan görüntülendi: Gazze'ye 3 koldan saldırdı! Kara harekatı hakkında çarpıcı itiraf...

Gazze'nin kuzeyinden güneyine uzanan ana yol üzerinde ve Beyt Hanun'daki zırhlı araç hatlarının olduğu bildirildi.

ÇARPICI İTİRAF!

İsrail güçlerinin Gazze'de doğrudan çatışmaya girmekten kaçındığı ve en tehlikeli savaşı geciktirmek için şehrin kenarlarında kalmayı tercih ettiği belirtildi.

İsrail'in katliam tankları uzaydan görüntülendi: Gazze'ye 3 koldan saldırdı! Kara harekatı hakkında çarpıcı itiraf...

TARIM ARAZİLERİNİ DE HEDEF ALDI

İsrail'in tarım arazilerini de tahrip ettiği ve zırhlı araçların toplanması için kullandığı yazılan haberde, Gazze'nin güneyinde de bombaların oluşturduğu kraterler ve askeri araçların olduğunun gözlemlendiği belirtildi.
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