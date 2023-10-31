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Dehşet verici olay! 70'ten fazla ceset bulundu

Nijerya'nın güneyindeki Abia eyaletinde silahlı çete üyelerine yönelik düzenlenen baskında 70'ten fazla cesedin bulunduğu bildirildi.

Ekleme: 31.10.2023 - 09:33 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Dehşet verici olay! 70'ten fazla ceset bulunduBatı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneyindeki Abia eyaletinin valisi Alex Otti, eyalette artan insan kaçırmalar nedeniyle Umunneochi bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik baskın düzenlendiğini belirtti.

Baskın sırasında şok edici keşifler yapıldığını kaydeden Otti, 'Umunneochi bölgesindeki sığır pazarı çevresinde 48 saatten kısa bir süre içinde 50'den fazla çürümüş ceset ve 20'den fazla başsız kadın ve çocuk cesedi bulduk. Çok sayıda insan iskeleti de bulduk' dedi.

Otti, pazarın çevresinin suçluların sığınağı haline gelmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek eyalette tam bir barış ve güvenlik sağlanana kadar silahlı çete üyeleriyle mücadeleyi sürdüreceğine söz verdi.

Fidye için kaçırıyorlar

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Abia eyaletinde son zamanlarda kaçırılma olaylarında artışa tanık olunuyor.

Bölgede aralarında dini liderler, polis memurları ve diğer bölge sakinlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi kaçırıldı.

Kaçırılanlardan bazıları fidye ödendikten sonra serbest bırakılırken bazılarının ise fidye ödenmesine rağmen nerede olduğu bilinmiyor.
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