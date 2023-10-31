Cevdet Yılmaz: Yapay zeka ekosistemimizi geliştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile 2021-2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu 3'üncü toplantısına katıldı. Yılmaz, daha önceki 2 toplantıda Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ile ilgili eylem planının oluşturulması ve bu konuda kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarının netleştirilmesine yönelik konuları ele aldıklarını, bugünkü toplantıda ise artık bu eylem planı kapsamındaki somut gelişmeleri ve atılan adımları konuşacaklarını belirtti. Küresel Yapay Zeka Etki Endeksi'ne göre; yapay zekanın 2030 yılında dünya ekonomisinde yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir paya ulaşmasının beklendiğini kaydeden Yılmaz, '2030 yılına kadar yapay zeka kullanımı ile yerel ekonomilerde beklenen büyüme oranı yüzde 26. Bu dönüşümde Türkiye olarak pay sahibi olmak için Milli Teknoloji Hamlemiz ve Dijital Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda, yapay zeka ekosistemimizi geliştiriyoruz' ifadelerini kullandı.Yapay zeka konusunun, etkilediği sektörler, barındırdığı riskler açısından tek bir ülkenin ya da şirketin sorumluluğuna bırakılmayacak kadar önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, 'Dolayısıyla bu alandaki uluslararası girişimler ve inisiyatifler oldukça önemli. Bu anlamda, Türkiye olarak yapay zeka alanında yürütülen uluslararası çalışmalara aktif olarak katılıyor ve somut katkılar veriyoruz. Sekretaryasını Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün üstlendiği ve küresel alanda önemli bir inisiyatif olan Küresel Yapay Zeka Ortaklığı (GPAI) üyeliğimiz 2022 yılının sonunda gerçekleşti. GPAI bünyesinde yürütülen çalışmalara ülkemizi temsilen üyelerimiz aktif katılım sağlıyorlar. Yine Birleşmiş Milletler, NATO, G20 ve diğer küresel kuruluşlar bünyesindeki çalışmalara, alanında uzman temsilcilerimizle katılıyoruz ve katkı veriyoruz. Uluslararası standart çalışmaları kapsamında küresel düzeyde yürütülen çalışmaları takip etmek ve katkı vermek amacıyla Türk Standartları Enstitüsü bünyesinde Yapay Zeka Ayna Komitesi'ni kurduk. 2022 yılı itibariyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yapay Zeka Enstitümüzün açmış olduğu Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı kapsamında, içerisinde 'Akıllı Üretim Sistemleri', 'Finans Teknolojileri', 'Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık' ve 'İklim Değişikliği Etkileri' alanlarında projelerin olduğu 10 adet projeyi destekliyoruz' diye konuştu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yapay zeka alanındaki teknolojik gelişmelerin her geçen gün artan bir hızla ilerlediğini belirterek, 'Bu noktadan hareketle yüce Meclisimize sunduğumuz 12'nci Kalkınma Planımızla da uyumlu bir şekilde ve son zamanlarda daha çok önem kazanan üretken yapay zeka ve büyük dil modeli teknolojik alanlarını da içerecek şekilde eylem planımızı gözden geçireceğiz. Ayrıca yapay zeka alanında araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve küresel firmaların Türkiye'ye çekilmesinin yanı sıra teknoloji ekosistemimizi geliştirecek diğer alanlarda da yeni eylemler hayata geçireceğiz. Bununla birlikte yapay zeka alanındaki gelişmelerin çok sıkı regülasyonlarla düzenleniyor olması gerekiyor. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin uygulanmasında tüm paydaşlarımızın üzerine düşen görevi bundan sonra da en iyi şekilde yapacağına yürekten inanıyorum' dedi