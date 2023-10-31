AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! CHP'li ABB borç batağında!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'li ABB'nin borçlarından bahseden Gökçek, Mansur Yavaş'a sert tepki gösterdi.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, 'AK Parti döneminde 195 bin TL civarında, tüm şirketlerin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm şirketlerin borcu varmış. Ne kadar? 195 bin TL. Şuan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar biliyor musunuz? 4.8 milyar hatta 5 milyar TL'ye kadar uzanan bir borçları var. Bu paralar nereye gidiyor? Kimlerin cebine gidiyor? hangi vurgunlar gerçekleşiyor?''Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinin vergi borcuna gelelim. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin vergi borcu da benim bildiğim kadarıyla 2 milyar TL'ye ulaştı.''AK Parti döneminde, bütün belediyenin 2.2 milyar TL borcu vardı. 2.2 milyar TL ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'a teslim edildi. Bunun 700 milyon TL'si Karayalçın döneminden, biliyorsunuz taksitlendirme yapıldığı için hazineye olan borç faiziyle gelen borç 700 milyon TL'ydi. Yani 2.2 milyar TL'nin 700 milyon TL'si de Karayalçın döneminden kalmaydı. Şuan da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar biliyor musunuz? 20 milyar TL, faizler dahil. 10 katı borç yapmış.' şeklinde konuştu.Açıklamalarda bulunan Osman Gökçek, 'Son beş yılda her yıl Ankara'da AK Parti döneminde 830 kilometre yol yapılmış. Neredeyse ihtiyacın üç katı fazlasından yol yapılmış.''Ankara'ya giren araç sayısı yılda, 50 bin değil, 100 bin civarlarını bulmaya başladı. O yüzden 325 yerine 650 kilometre yol yapmanız gerekiyor ki aynı düzeyde tutabilesiniz. Peki Sayın Yavaş yılda kaç kilometre yol yapıyor biliyor musunuz? 100 ile 130 kilometre arasında yol yapıyor. Siz yılda 100 ile 130 kilometre arasında yol yaparsanız, Ankara'nın trafiği geçmiş dönemlerde fazla yollar yapıldığı için hala bugün o dehşet sıkışıklık durumuna gelemedi.''Her yıl 830 kilometre yol yapılırken bunun yanında parklar, refüjler, kaldırımlar, ANKA Park gibi yatırımlar da yapılmaya devam ediyordu ve belediyenin 2.2 milyar TL borcu vardı. Şimdi 20 milyar TL borcu var ama yol da yapılmıyor.' dedi.