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Dolar ne kadar oldu? Google doları 24 lira gösterdi, bir anda gündem oldu

Banka sistemlerinde 28.05 TL'den işlem gören Dolar/TL kuru, dünyaca ünlü arama motoru Google'ın verilerine göre 24.05 TL'den işlem gördü. Kullanıcılar Dolar/TL kurundaki dalgalanmaları izlemek için arama yaptıklarında karşılaştıkları manzarayla şok oldu. Peki dolar kaç TL oldu?

Ekleme: 30.10.2023 - 09:21 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Dolar ne kadar oldu? Google doları 24 lira gösterdi, bir anda gündem olduGeçtiğimiz perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkarmış ardından gözler Dolar/TL kuruna çevrilmişti. Son 3 gündür 28.10 TL dolaylarında işlem gören doları internet üzerinden aratanlar hayrete düştü.

Dünyaca ünlü arama motoru Google, dolar kuru hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılara doların 24 TL'ye kadar gerilediğini gösterdi.

Dolar ne kadar oldu? Google doları 24 lira gösterdi, bir anda gündem oldu

Gördükleri karşısında şoka uğrayan kullanıcılar, banka hesaplarını kontrol ederek gerçek kuru öğrenmeye çalıştı. Google'da Dolar/TL kurunun 24 TL dolaylarında gözükmesi sistemsel bir hata olarak değerlendirildi.

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