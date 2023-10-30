Borsa İstanbul'a yatırımcı akını! Bir haftada yüzbinlerce arttı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı bir haftada 500 bin kişi arttı ve 8,5 milyonu aştı.MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, 27 Ekim ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 499 bin 581 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 98 bin 694'ten 8 milyon 598 bin 275'e çıktı.Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,45 trilyon TL'den 10,86 trilyon TL'ye yükseldi.