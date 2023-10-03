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Bilim insanları: Uzaylılarla karşılaşmamız an meselesi, önümüzdeki beş yıl çok önemli!

Bilim insanları önümüzdeki 5 yıl içinde evrendeki yaşam arayışıyla ilgili önemli bilgilerin toplanacağını ve uzaylılarla karşılaşmamızın an meselesi olduğunu belirtti.

Ekleme: 3.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 3.10.2023 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Bilim insanları: Uzaylılarla karşılaşmamız an meselesi, önümüzdeki beş yıl çok önemli!
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) James Webb Uzay Teleskobu (JWST) yakın zamanda Güneş Sistemimiz dışındaki bir gezegende yaşama dair umut verici ipuçları tespit etmişti.

Devam eden ya da başlamak üzere olan çok sayıda uzay görevi, tüm zamanların en büyük bilimsel keşfi için yeni bir uzay yarışının başladığını gösteriyor.​

Bilim insanları: Uzaylılarla karşılaşmamız an meselesi, önümüzdeki beş yıl çok önemli!

'EVRENDE YALNIZ OLUP OLMADIĞIMIZIN SORUSUNU VERECEK BİR TEKNOLOJİYE SAHİBİZ'

İskoçya Kraliyet Gözlemevi'nin başındaki Prof. Dr. Catherine Heymans,

'Sonsuz yıldız ve gezegenle dolu, sonsuz bir evrende yaşıyoruz. Ve birçoğumuz, buradaki tek akıllı yaşamın biz olamayacağına ikna olmuş durumdayız.

Artık evrende yalnız olup olmadığımız sorusuna cevap verebilecek teknolojiye ve yeteneğe sahibiz' diyor.

'GOLDILOCKS BÖLGESI'

Teleskoplar artık uzak yıldızların yörüngesindeki gezegenlerin atmosferlerini analiz ederek, Dünya'da yalnızca canlı organizmalar tarafından üretildiği bilinen kimyasalları arayabiliyor.

Bilim insanları: Uzaylılarla karşılaşmamız an meselesi, önümüzdeki beş yıl çok önemli!

BÖYLE BİR KEŞFİN İLK İŞARETİ BU AYIN BAŞLARINDA TESPİT EDİLDİ

Dünya'da basit deniz organizmalarının ürettiği bir gaza ait ilk işaret, 120 ışıkyılı uzaklıktaki K2-18b adlı gezegenin atmosferinde tespit edildi.

Gezegen, gökbilimcilerin 'Goldilocks bölgesi' olarak adlandırdığı bölgede yer alıyor.

Gezegen, yıldızından, yüzey sıcaklığının ne çok sıcak ne de çok soğuk olacağı kadar uzakta, yaşamı desteklemek için gerekli olan suyun sıvı halde bulunabileceği kadar uzakta.

Keşfi yapan ekip bir yıl içinde heyecan verici ipuçlarının doğrulanıp doğrulanmadığını öğrenmeyi umuyor.

Bilim insanları: Uzaylılarla karşılaşmamız an meselesi, önümüzdeki beş yıl çok önemli!

'GELECEK BEŞ YIL İÇİNDE EVREN İLE İLGİLİ BİLDİKLERİMİZDE 'BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM' OLACAK'

Araştırmayı yöneten Cambridge Üniversitesi'nde Astronomi Enstitüsü'nden Prof. Nikku Madhusudhan, ipuçlarının doğrulanmasının 'yaşam arayışıyla ilgili bildiklerimizi radikal biçimde değiştireceğini' söyledi.

BBC'ye konuşan Madhusudhan, 'Eğer araştırdığımız ilk gezegende yaşamın izlerini bulursak evrende hayatın yaygın olma olasılığını artıracak' dedi.

Gelecek beş yıl içinde evren ile ilgili bildiklerimizde 'büyük bir dönüşüm' olacağını ön görüyor.

Ekibi K2-18b'de yaşamın izlerini bulamazsa araştırmalarına Goldilocks bölgesindeki ilk etapta 10 gezegenle ve muhtemelen daha sonra başkalarıyla devam edecekler.

Yaşama dair bir iz bulunamaması bile 'bu tip gezegenlerdeki yaşam olasılığına dair önemli iç görüler sağlayacak'

Bilim insanları: Uzaylılarla karşılaşmamız an meselesi, önümüzdeki beş yıl çok önemli!

Bu projelerden bazıları Güneş Sistemi'ndeki gezegenleri, bazıları çok daha uzakları, uzayın derinliklerini araştırıyor.

Projesi evrende yaşamın izlerini arayan birçok projeden sadece biri.


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