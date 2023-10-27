Kurtulmuş: 2024 Yılı Bütçe Teklifi 9 milyar 536 milyon 586 bin Türk Lirası olarak Komisyona sunuldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "2024 Yılı Bütçe Teklifi 9 milyar 536 milyon 586 bin Türk Lirası olarak Komisyona sunulmuştur" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyonda, Meclis Başkanlığının 2024 bütçesinin sunumunu yaptı.'Türkiye'nin yeni bir anayasa yapma mecburiyeti vardır. 12 Eylül'ün Türkiye'ye bıraktığı en kötü miras, 82 Anayasa'sıdır. İşin sahibi olarak TBMM'nin anayasa yapma işine sahip çıkması gerekmektedir.TBMM Başkanlığı'na 28. Yasama Döneminde; Bin 700 kanun teklifi sunulmuştur. Genel Kurul gündemine giren 26 kanun teklifinden 9'u kanunlaşmıştır. Halihazırda 17 kanun teklifi Genel Kurul gündemindedir. Bin 691 kanun teklifi ilgili komisyonlardadır.2024 Yılı Bütçe Teklifi 9 milyar 536 milyon 586 bin Türk Lirası olarak Komisyona sunulmuştur.'Ayrıntılar geliyor...