Elazığ’da öğrencileri taşıyan midibüsün freni patladı: 1 ölü, 15 yaralı

Elazığ'ın Rızaiye Mahallesi'nde Çubukbey Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Yurtbaşı Belediyesine ait midibüsün freni patladı. Öğrencileri taşıyan midibüs, 2 araca çarpıp daha sonra parka daldı. Kazada 1 kişi öldü, 15 kişi ise yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.