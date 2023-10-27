Elazığ’da öğrencileri taşıyan midibüsün freni patladı: 1 ölü, 15 yaralı
Elazığ’da öğrencileri taşıyan Yurtbaşı Belediyesine ait midibüsün freni patladı önce 2 araca daha sonra parka daldı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Rızaiye Mahallesi'nde Çubukbey Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Yurtbaşı Belediyesine ait midibüsün freni patladı. Öğrencileri taşıyan midibüs, 2 araca çarpıp daha sonra parka daldı. Kazada 1 kişi öldü, 15 kişi ise yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.