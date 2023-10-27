Bağcılar'da iş yerinde patlama! Yaralılar var: Bölgeye ekipler sevk edildi
İstanbul Bağcılar'da 3 katlı bir binada bulunan iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Bağcılar'da 3 katlı binanın bodrum katında patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından yangın çıktığı belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Patlamanın ardından yangın çıktığı belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.