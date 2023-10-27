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Askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından kasım ayı seçim ve sınıflandırma sonuçları adaylarla paylaşıldı. Askere gidecek olan adaylar, tarihin yaklaşmasıyla birlikte "Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı...

Ekleme: 27.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Askerlik yerleri açıklandı2023 Kasım döneminde askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler için sevk ve celp tarihleri açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusu sonrasında, askerlik yerleri 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açıldı.


Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

'Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.'

Askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

E-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.
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