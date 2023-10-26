Dünya izliyor Gazze ölüyor! İşgalci İsrail son 24 saatte 250 yeri vurdu

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 250 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.Sivil katliamının durdurulması yönünde dünyadan yükselen çağrılara rağmen İsrail güçleri ayrım yapmadan Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'de son 24 saatte 250 yerin vurulduğu aktarıldı.Açıklamada, vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadına ait hedefler olduğu iddia edilirken, Gazze'deki makamlar saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.Filistinli kaynaklar son 24 saatte İsrail saldırılarında kaç kişinin yaşamını yitirdiğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.İsrail'in dün Gazze'ye düzenlediği bir saldırıda, Al-Jazeera muhabiri Vail el-Dahduh'un eşi, kızı ve oğlu dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlattı.İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 43 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında 20. güne girildi.Filistin İçişleri Bakanlığı tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 'Astal' ailesine ait evi vurdu.Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.IDF'ten yapılan açıklamada, 'Givati Tugayı komutasındaki IDF güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, savaşın sonraki aşamalarına hazırlıkların bir parçası olarak tankların kullanıldığı bir baskın gerçekleştirdi.Faaliyet kapsamında kuvvetler çok sayıda teröristin yerini tespit edip saldırdı, terörist altyapılarını ve tanksavar mevzilerini imha etti. Birlikler görevin sonunda bölgeden ayrıldı' denildi.Batı medyası, söz konusu baskında kara araçlarının kullanılmasına dikkat çekerek, bunun kara harekatına yönelik hazırlık olabileceğini belirtti.