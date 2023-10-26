CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'gizli saklı işleri' bitmek bilmiyor! Bu kez DEVA Partisi'ni karıştırdı

14-28 Mayıs seçimlerinde Zafer Partisi ile gizli anlaşma yaptığı ortaya çıkan ancak HDP'ye neler vaat ettiği hala sır olan Kılıçdaroğlu, bu kez gizli pazarlıklarına DEVA Partili ilçe başkanlarını kattı.Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı ilçe başkanlarından CHP'ye katılmalarını istediği, bunun karşılığı olarak da DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman'a belediye başkanlığı vaat ettiği iddia edildi.Dün kulislere bomba gibi düşen bu gelişme, eski ortaklar olan CHP ve DEVA Partisi'ni karşı karşıya getirdi. 13 ilçe başkanını, yönetim kadrolarıyla beraber partilerinden istifa etmeye davet eden Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da küplere bindirdi.Babacan'ın, yaşananlar sebebiyle oldukça öfkeli olduğu öğrenildi.Sosyal medya hesabı üzerinden iddiaları doğrulayan bir açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, 'Yazık. Yakışmadı Kemal Bey' diyerek gündem oldu.Kılıçdaroğlu'nun gizli saklı transfer çalışmalarına yalnızca DEVA Partisi'nden değil, CHP içinden de sert tepki geldi.Yerel seçimler öncesi DEVA Partili ilçe başkanlarının CHP'ye devşirilmek istendiğini vurgulayan CHP Milletvekili Murat Emir, 'Sağdan oy alamayacağımızın onlarca örneğini yaşayarak gördük.Yeni bir '39 vekil vakası' hazırlığının yapıldığından kaygılıyız. Değişim şarttır' dedi.