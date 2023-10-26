Bakan Mehmet Şimşek: Suudi Arabistan ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaretin ve yatırımların daha da geliştirilmesi yönünde samimi bir istek ve çabaya tanık olduk. Ayrıca, son 50 yılda 135 ülkede 486 milyar dolar değerinde projeyi başarıyla tamamlamış olan Türk müteahhitlerin katılımı ve hoş karşılanması niyetini duymak bizi memnun etti" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan ziyareti sonrası paylaşımda bulundu.Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamaları ise şöyle:'Riyad'da düzenlenen 'Yeni Pusula' temalı 7. Geleceğe Yatırım Girişimi'ne (#FII7) katılmaktan keyif aldık.Olağanüstü organizasyon ve sıcak misafirperverliğinden dolayı Suudi Arabistan Krallığını tebrik etmek istiyorum. Etkinlik büyük bir başarıydı.Sevgili dostum Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ve Yatırım Bakanı Khalid El-Falih ile de dahil olmak üzere verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdik.Ayrıca dünyanın dört bir yanından kurumsal liderler ve bankacılarla çok sayıda etkileşimde bulunduk.Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaretin ve yatırımların daha da geliştirilmesi yönünde samimi bir istek ve çabaya tanık olduk.Ayrıca, son 50 yılda 135 ülkede 486 milyar dolar değerinde projeyi başarıyla tamamlamış olan Türk müteahhitlerin katılımı ve hoş karşılanması niyetini duymak bizi memnun etti.Kuşkusuz, kardeş Krallığın iddialı turizm hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için Türkiye'nin #turizm sektöründeki (dünyanın en iyi 4. destinasyonu) deneyim zenginliğinden yararlanılmalıdır.Geçtiğimiz birkaç gün boyunca Suudi Arabistan'ın inanılmaz ivmesine ve keşfedilmemiş potansiyeline ilk elden tanık olduk. Bu harika bir haber. Daha istikrarlı, huzurlu ve müreffeh bir bölge herkesin çıkarınadır.'