Van'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı

Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3'ü çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Gevaş ilçesi Bitlis kara yolu Göründü Mahallesi yakınında iki otomobil çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada, iki araçta bulunan 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.