Van'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı
Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3'ü çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Van'ın Gevaş ilçesi Bitlis kara yolu Göründü Mahallesi yakınında iki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3'ü çocuk 10 yaralı
Kazada, iki araçta bulunan 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3'ü çocuk 10 yaralı
Kazada, iki araçta bulunan 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.