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İsrail katliama devam ediyor! Mahalleler haritadan silindi aileler yok oldu!

Katil İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana katliamlarına devam etti. Masum sivillere bombalar yağdırdı, hastaneleri okulları bile hedef seçti. Savaş suçu işleyen İsrail ordusu, dün de 25 farklı yerleşim bölgelerine saldırı düzenledi. 400'den fazla sivil hayatını kaybetti. Filistinli yetkililerin verdiği bilgi yaşanan katliamın özetiydi: Yüzlerce mahalle haritadan silindi… Aileler yok oldu!

İsrail katliama devam ediyor! Mahalleler haritadan silindi aileler yok oldu!
Ekleme: 23.10.2023 - 11:12 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
İsrail katliama devam ediyor! Mahalleler haritadan silindi aileler yok oldu!
Dünya, tarihin en büyük katliamına tanıklık etti. 7 Ekim'den bu yana katil İsrail devletinin Filistin halkına zulmü bir an olsun dinmedi. Tepkilere rağmen İsrail ordusu, masum sivilleri hedef seçti. Okul, hastane hatta evler bile bombaların hedefiydi.

KATLİAM 16 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Katliam, 16'ncı günde de devam etti. İsrail savaş uçakları çeşitli bölgelerdeki yerleşim bölgelerine en az 25 katliam gerçekleştirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın kentteki tıp kaynaklarından aktardığı bilgiye göre İsrail ordusu dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenledi. 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin yüzde 70'ini çocuk, kadın ve yaşlı olduğu belirtildi. WAFA'ya göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli sayısı 4 bin 700'e yükseldi.

İsrail katliama devam ediyor! Mahalleler haritadan silindi aileler yok oldu!

YÜZLERCE MASUM SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Tıp kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, İsrail saldırıları sonucu pazar günü, Han Yunus Mülteci Kampı'nda 44, Rafah'ta 57, kentin orta kesiminde 168, Gazze kent merkezinde 66, kuzey bölgesinde 44 Filistin vatandaşı yaşamını yitirdi.

Mısır sınırı yakınındaki Rafah kentinde bir eve düzenlenen saldırıda, ev halkından 6 kişi ölürken, 11 kişi de çeşitli şekillerde yaralandı. Karara Mahallesi'nde hedef alınan Ebu Hubeys ailesinin evinde 5 kişi öldü.

İsrail katliama devam ediyor! Mahalleler haritadan silindi aileler yok oldu!

MÜLTECİ KAMPI DA HEDEF ALINDI

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Miğraka bölgesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu 4 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Cibalya Mülteci Kampı'ndaki iki eve ve bölgedeki el-Albani Mescidi'ne düzenlenen birçok hava saldırısı sonucu 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail katliama devam ediyor! Mahalleler haritadan silindi aileler yok oldu!

MAHALLELER HARİTADAN SİLİNDİ

WAFA'nın Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki bazı mahalleleri haritadan tamamen silindi. Enkaz haline gelen bölgelerde bazı ailelerin tüm fertlerine yaşamıyor kaydı düşüldüğü belirtildi.

İsrail katliama devam ediyor! Mahalleler haritadan silindi aileler yok oldu!

ENKAZ ALTINDA YÜZLERCE CENAZE VAR...

Saldırılara maruz kalan bölgelere ulaşan sivil savunma ekipleri oldukça kısıtlı imkanlarla enkazdan yaralıları kurtarmaya ve cesetleri çıkarmaya devam etti. Yıkılan binaların enkazında, durumu henüz bilinmeyen çok sayıda insan bulunduğu kaydedildi.
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