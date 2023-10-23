  • USD: 28,01 - 28,06
  • EURO: 29,68 - 29,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gabar'da 96 milyar dolarlık keşif: Günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı

Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar Dağı'nda yeni petrol rezervi keşfedilen ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı verilen kuyuda çalışmalar devam ederken bölgede günlük üretim de 25 bin varile çıktı. 2024 yılı için günlük 100 bin varil hedefinin bulunduğu bölgedeki keşfedilen petrol rezervinin piyasa değerinin 96 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Gabar'da 96 milyar dolarlık keşif: Günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı
Ekleme: 23.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
Gabar'da 96 milyar dolarlık keşif: Günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı
Çok sayıda sondaj gemisi ile denizde yürütülen başarılı doğal gaz arama faaliyetlerinin ardından karada da petrol çıkarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda yeni petrol keşfiyle gündeme Şırnak'ın Gabar Dağı'nda günlük petrol üretimi hızla artıyor.

Günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı
Son olarak keşfedilen ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı verilen kuyuda çalışmalar devam ederken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığını bildirdi. TPAO, X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, "Enerjide Bağımsız Türkiye hedefimize doğru, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde dağ taş, gece gündüz demeden tüm ekibimizle görevdeyiz." ifadesi yer aldı.

Gabar'da 96 milyar dolarlık keşif: Günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı
(Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın)

2024 için hedef günlük 100 bin varil
Gabar projesinde günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığına işaret edilen paylaşımda, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in şu ifadelerine yer verildi:
"Ülkemiz ekonomisi ve kurumumuz için büyük bir değer üretilmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz günlük üretimimizi sadece Gabar projesinden 35 bin varile çıkartmak. 2024 yılı sonu için hedefimiz ise sadece Gabar projesinde günlük 100 bin varil üretim. Biz bu hedefi gerçekleştirebilmek için var gücümüzle, bütün takımımızla gece gündüz çalışıyoruz."

Toplam rezerv 1 milyar varil
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından (TPAO) alınan bilgiye göre, Şehit Aybüke Yalçın Sahası'ndaki yeni keşfin, toplam "yerinde petrol rezerv" miktarının yaklaşık 1 milyar varil, üretilebilir rezervin ise yaklaşık 600 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.



İlk kuyu 2021'de açılmıştı
Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda, 2020'de başlatılan sismik araştırmaların ardından petrol rezervi bulunması üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışma başlatmış, yapılan arama faaliyetlerinde 13 Eylül 2021'de ilk kuyu, 'Şehit Esma Çevik-1' adıyla faaliyete alınmıştı.

Gabar'da 96 milyar dolarlık keşif: Günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı
(Şehit Esma Çevik)

Esma Çevik sahası 200 milyon varillik 16 milyar dolarlık bir keşif olarak ifade ediliyor.
Eşi benzeri görülmemiş soykırım! Gazze'ye her saniye bomba yağdı: Tek gecede yüzlerce şehit! İsrail, Mısır ve Lübnan'ı vurdu
Netanyahu'ya anket şoku: Katılanların yüzde 66'sı aynı yanıtı verdi
Al Jazeera'dan dikkat çeken Türkiye analizi: Potansiyel bir arabulucu
Soykırım diyenleri birer birer susturuyorlar: İsrail Greta Thunberg’i ortadan kaldırdı!
6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar
Gabar'da 96 milyar dolarlık keşif: Günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı
İsrail resmen kana susadı: İsrailli bakan 'Son savaş olacak' dedi: Katliamın görüntülerini yayınladı
CHP’li vekilden skandal paylaşım
AK Parti İstanbul'dan Büyük Filistin Mitingi! Başkan Erdoğan da katılacak
Romanyalı muhabir İsrail'i mağdur göstermek isterken komik duruma düştü
Ordu sözcüsü duyurdu: İsrail'den Gazze'ye kara saldırısı
İsrail katliama devam ediyor! Mahalleler haritadan silindi aileler yok oldu!
Emekli ikramiyesi Meclis'te masaya geliyor! Takvim netleşti! 3 aşamadan geçecek
Kahrolasın İsrail! Gazze'de çocuklar artık 'Şehitçilik' oyunu oynuyor...
Aileleri tanımak için kollarına isimlerini yazmıştı! O görüntüler yürek yaktı…
Batı siyasileri ve medyası ile katliamın arkasında duruyor! Soykırım destek yarışı
MSB'den Gazze'ye yardım paylaşımı: Malzemeler için 4 sorti planlandı
Eli kanlı İsrail ordusu Gazze'ye ölüm yağdırıyor: Bir günde 400'den fazla Filistinliyi katletti
İsrail ordusundan Netanyahu tepkisi: Utanç verici!
6 ilde operasyon! Bayğaralar suç örgütü çökertildi
Meteoroloji'den 9 ile sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den 9 ile sağanak uyarısı!

Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Araç sürücüleri lastiklerdeki bu numaralara dikkat: 1 Aralık’ta zorunlu olacak! Lastik 5 yıllık olursa…

Araç sürücüleri lastiklerdeki bu numaralara dikkat: 1 Aralık’ta zorunlu olacak! Lastik 5 yıllık olursa…

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren flaş gelişme: Sigorta sisteminde devrim! Ödeme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren flaş gelişme: Sigorta sisteminde devrim! Ödeme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek

Instagram, bazı Filistinli kullanıcıların biyografilerine 'terörist' ifadesini eklediği için özür diledi

Instagram, bazı Filistinli kullanıcıların biyografilerine 'terörist' ifadesini eklediği için özür diledi

WhatsApp, 24 Ekim’den itibaren bazı telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp, 24 Ekim’den itibaren bazı telefonlarda çalışmayacak