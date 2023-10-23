Gabar'da 96 milyar dolarlık keşif: Günlük petrol üretimi 25 bin varile ulaştı

Çok sayıda sondaj gemisi ile denizde yürütülen başarılı doğal gaz arama faaliyetlerinin ardından karada da petrol çıkarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda yeni petrol keşfiyle gündeme Şırnak'ın Gabar Dağı'nda günlük petrol üretimi hızla artıyor.Son olarak keşfedilen ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı verilen kuyuda çalışmalar devam ederken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığını bildirdi. TPAO, X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, "Enerjide Bağımsız Türkiye hedefimize doğru, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde dağ taş, gece gündüz demeden tüm ekibimizle görevdeyiz." ifadesi yer aldı.(Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın)Gabar projesinde günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığına işaret edilen paylaşımda, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in şu ifadelerine yer verildi:"Ülkemiz ekonomisi ve kurumumuz için büyük bir değer üretilmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz günlük üretimimizi sadece Gabar projesinden 35 bin varile çıkartmak. 2024 yılı sonu için hedefimiz ise sadece Gabar projesinde günlük 100 bin varil üretim. Biz bu hedefi gerçekleştirebilmek için var gücümüzle, bütün takımımızla gece gündüz çalışıyoruz."Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından (TPAO) alınan bilgiye göre, Şehit Aybüke Yalçın Sahası'ndaki yeni keşfin, toplam "yerinde petrol rezerv" miktarının yaklaşık 1 milyar varil, üretilebilir rezervin ise yaklaşık 600 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda, 2020'de başlatılan sismik araştırmaların ardından petrol rezervi bulunması üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışma başlatmış, yapılan arama faaliyetlerinde 13 Eylül 2021'de ilk kuyu, 'Şehit Esma Çevik-1' adıyla faaliyete alınmıştı.(Şehit Esma Çevik)Esma Çevik sahası 200 milyon varillik 16 milyar dolarlık bir keşif olarak ifade ediliyor.