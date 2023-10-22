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Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 850 bin bağımsız bölüm yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 850 bin bağımsız birimin kurulacağına dikkat çeken Özhaseki, "Her bir vatandaşımız, yuvasına bir an evvel kavuşsun diye gecemizi gündüzümüze kattık. El birliğiyle, gönül birliğiyle güvenli, sağlam, sıfır atık uyumlu, iklim dostu yuvalarımızı ve iş yerlerimizi inşa edeceğiz" dedi.

Ekleme: 22.10.2023 - 13:55 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 850 bin bağımsız bölüm yapacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, 'El birliğiyle, gönül birliğiyle güvenli, sağlam, sıfır atık uyumlu, iklim dostu yuvalarımızı ve iş yerlerimizi inşa edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Bakanlık olarak deprem bölgesinin ihya ve inşası için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüklerini vurguladı.

Çalışmalar sonucu bölgede inşa edilecek 850 bin bağımsız birimden 200 bininin yapımının hızla sürdüğünü bildiren Özhaseki, şunları kaydetti:

'Deprem bölgesinde her bir vatandaşımız, yuvasına bir an evvel kavuşsun diye gecemizi gündüzümüze kattık. El birliğiyle, gönül birliğiyle güvenli, sağlam, sıfır atık uyumlu, iklim dostu yuvalarımızı ve iş yerlerimizi inşa edeceğiz.'

Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm' projesine de değinen Özhaseki, bu kapsamda 226 bin 325 başvurunun yapıldığını duyurdu.
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