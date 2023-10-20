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Zehir tacirlerine operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını açıkladı. "İstanbul ve İnegöl' de 5, Diyarbakır ve Gaziantep' te 8 şüpheli yakalandı, çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Zehir tacirlerine operasyon
Ekleme: 20.10.2023 - 09:03 Güncelleme: 20.10.2023 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Zehir tacirlerine operasyon
Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor.

Hemen her gün 'Narkogüç' operasyonları ile zehir tacirlerinin tepesine çökülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu operasyonundan başarılı sonuçları duyurdu.

Yerlikaya şu cümleleri aktardı;

Zehir tacirlerine yönelik NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl’de düzenlenen operasyonlarda 5

Diyarbakır ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonda ise 8 şüpheli şahıs yakalandı. Çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Aziz milletimiz müsterih olsun, operasyonlarımız artarak devam edecek. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün desteğiyle İnegöl’de yapılan operasyonlarda: 1 ton 237 kg metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarımızca Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep’te Narkogüç operasyonları düzenlendi.

2 ton 659 kilo esrar, 3 milyon 459 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve 121 kg skunk ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarımızı gerçekleştiren kahraman polis ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum.

Ülkenin dört bir yanında zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz.
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Zehir tacirlerine operasyon
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