İstanbul'u boğazına kadar borç batağına sokan CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan festivale 553 milyon liralık harcama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İstanbulluya hizmet üretilmesi amacıyla hükümet tarafından gönderilen bütçeyi hizmet üretmek yerine konsere harcamaya devam ediyor.İBB yönetimi, Cumhuriyetin 100'üncü yılını 'Demokrasi Yüzyılı' başlığı ile kutlamaya hazırlanıyor. İBB bu kapsamda İstanbul'un 39 ilçesinde 122 gün sürecek seminer ve festivallerle kutlamayı planladığı muhtelif kültürel ve sanatsal etkinlikler, muhtelif kültür ve sanat organizasyonları, bu etkinlik ve organizasyonların tanıtım ve materyal alım ihalesi açtı.4 firma ihale dokümanı satın alırken açılan ihaleye tek istekli olarak İBB iştiraki Kültür A.Ş. teklif verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, İhaleye 597milyon 937 bin 375 TL yaklaşık maliyetle çıkılırken Kültür A.Ş. ihaleyi 553 milyon 874 bin 400 TL bedelle aldı.İhale kapsamında idare tarafından belirlenecek sanatçılara ödenecek tutarlar ise dikkat çekti. İBB tarafından 2023 yılı içerisinde 6 farklı çocuk oyunu ve dans gösterisi temini kapsamında idare tarafından belirlenecek tiyatroculara, tiyatro gruplarına, sahne gruplarına, dans gruplarına her bir performansları için net 10 bin TL ila 40 bin TL arasında kaşe bedeli ödemesi yapılacağı belirtildi.İhalede ayrıca, 9 farklı yetişkin oyunu, folklör gösterisi temini kapsamında idare tarafından belirlenecek isim ve gruplara net 25 bin TL ila 250 bin TL kaşe bedeli ödemesine karar verildi. Konser, müzikli ya da müziksiz masal, öykü, şiir gibi gösteri temini kapsamında da ihale tarafından belirlenecek sanatçılara her bir gösterileri kapsamında 40 bin TL ila 2 milyon TL ödeme yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda 22 adet konser ve dinleti organizasyonu düzenleneceği görüldü.İhale de ayrıca idare tarafından belirlenen müzisyen, orkestra, müzik grubu, müzik topluluğu, ressam, heykeltıraşın her birine ürettikleri her eser için net 25 bin TL ila 1 milyon TL ödeme yapılacağı ifade edildi.Ayrıca projelerde idarenin misyon ve vizyonuna uygun olarak gerçekleştirilebilmesi adına fikirler sunup idare tarafından onaylanacak fikirlerin hayata geçirilmesini sağlayacak ve isimleri idare tarafından belirlenecek sanatsal proje koordinatörlüğü, yöneticiliği ile kültür ve sanat uzmanı 95 kişiye her bir önerisi için net 20 bin TL ila 100 bin TL ödeme yapılacağı belirtildi.Bu kişilerin görev süresinin ise ihalenin başlama tarihi ile sözleşme bitimine kadar geçerli olacağı açıklandı. İhale kapsamında küratörlük sergi tasarım hizmeti için isimleri idare tarafından belirlenecek toplam 52 sanatçının her birine net 10 bin TL ila 100 bin TL ödeme yapılacağı aktarıldı.CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 4,5 yıldır yönetttiği İstanbul Büyükşehir Belediyesinde altyapıdan ulaşıma kadar her alanda sıkıntılar yaşanıyor. AK Parti'nin yaptığı bütün hizmetlere çöken ve onları da bozan bir belediyecilik yapan İmamoğlu vatandaşları adeta çileden çıkardı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hizmetten bir uzak koltuk derdine düşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4.5 yıllık İBB performansı, meclis kürsüsünden rakamlarla tek tek açıkladı. İşte İmamoğlu'nun 4.5 yıllık zayıflarla dolu İstanbul karnesi...İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, 'Gelin hep birlikte 4,5 yılda neler olduğunu değerlendirelim' dedi ve şunları sıraladı: Bu kürsüden defalarca CHP'li İBB başkanının İstanbul'u yönetme niyetinin olmadığını söylemiştik.CHP'li İBB başkanının ve yönetiminin bu şehri yönetme kabiliyeti ve becerisinin olmadığını söylemiştik.'İstanbul'un bütçesini yönetemiyorsunuz, böyle giderseniz dönem sonunda İBB'yi borç batağına saplayacaksınız' demiştik. Daha dönemleri bitmeden İstanbul'u ''borçlanamaz'' hale getirdiler. 2019 yılında 28 milyar TL borçla aldıkları İstanbul'u bugün 5 kat borçlandırdılar. AK Parti döneminde borcun bütçeye oranı %89 iken, bu oranı %177'ye çıkardılar. İstanbul'un %29 seviyelerinde olan öz kaynağını bugün%9'lara indirdiler. Yani İstanbul'u üç kat küçülttüler. İSKİ ve İETT'yi altından kalkılamaz borçlara sürüklediler.CHP'li İmamoğlu yönetiminin acınacak hale düştüğünü söyleyen Göksu, İmamoğlu'yu 'Gelmiş geçmiş en beceriksiz ve sözünde durmayan başkan' olarak nitelendirdi. İmamoğlu'nun 4 buçuk yılda 'sıfır' çektiğini belirtti. Göksu, '2019'da türlü vaatlerle iş başına gelen sayın İBB Başkanı ve yönetimi, İstanbullunun nazarında bütün kredilerini tüketip iflas etmiştir' dedi.