Can Ataklı İsrail'i aklamaya çalıştı! Skandal sözler
Katil İsrail, Gazze'de hastaneyi vurarak çoğunluğu çocuk tam 500 kişiyi katletti. Yaşanan bu katliam büyük tepki çekerken CHP yandaşı Can Ataklı İsrail'i aklama yarışına girdi. .
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlattı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek bölgeyi ele geçirdi.
KATİL İSRAİL ÖLÜM KUSTU
Diğer yandan katil İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatırken bölgeye ölüm kustu. Günlerdir Gazze'ye bomba yağdıran işgalciler 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişiyi öldürdü.
HASTANEDE KATLİAM: 500 ÖLÜ
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.
HASTANENİN VURULMASI HAMAS'IN HALT YEMESİ
Ataklı YouTube üzerinden yaptığı yayında Biden'ın sözlerinin neredeyse birebir aynısıını ifade ederken 'Hastanenin İsrail tarafından vurulup vurulmadığı bir muamma. Büyük ihtimalle Hamas'ın halt yemesi. Öyle bir gaddarlıkları var. Kendi insanlarını öldürüp bunu dünyaya işte görüyorsunuz şey falan.. Başka türlü olamaz.' dedi.