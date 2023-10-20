  • USD: 27,96 - 28,02
  • EURO: 29,49 - 29,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Biden'dan İsrail'e 'eşi benzeri görülmemiş' destek: Kongre'ye sunacağız

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gerçekleştirdiği destek ziyaretinin ardından Oval Ofis'ten açıklamalarda bulundu. Biden, bugün İsrail ve Ukrayna için Kongre'ye acil bütçe sunulacağını belirterek "Kongre'de İsrail'e eşi benzeri görülmemiş destek talep edilecek." ifadelerini kullandı. Putin'i de tehdit eden Biden, "Putin'in güç açlığını durdurmazsak, sadece Ukrayna ile durmayacak. Putin etrafındaki demokrasileri yok etmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

Biden'dan İsrail'e 'eşi benzeri görülmemiş' destek: Kongre'ye sunacağız
Ekleme: 20.10.2023 - 09:24 Güncelleme: 20.10.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Biden'dan İsrail'e 'eşi benzeri görülmemiş' destek: Kongre'ye sunacağız
ABD Başkanı Joe Biden Oval Ofis'te kameraların karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yaptı. Biden konuşmasında İsrail'e desteklerinin süreceğini belirtirken Hamas'ı Putin ile ilişkilendirerek Rusya'yı tehdit etti.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'ye yarın 'acil bütçe' talebinde bulunacağını bildirdi.

Biden, Oval Ofis'te Ulusa Sesleniş konuşması yaptı.

ABD Kongresi'nden yarın talep edeceği bütçenin daha önce hiç görülmemiş şekilde İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını teyit edeceğini aktaran Biden, 'Bu akıllı bir yatırım. Nesiller boyunca Amerikan güvenliğine kar sağlayacak.' değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Kongre'nin fonlamasını talep ettiği 'güvenlik paketi'nin İsrail'in askeri üstünlüğünü güçlendireceğini kaydederek, 'Bölgedeki diğer hasım aktörlerin İsrail'in hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu görmelerini sağlayacağız ve çatışmanın yayılmasını engelleyeceğiz.' diye konuştu.

Zamanın çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Biden, ABD'de bazı bölünmüşlükler olduğunu belirterek, 'Hamas gibi teröristler ile Putin gibi diktatörlerin kazanmasına izin veremeyiz. Buna izin veremem.' dedi.

'PUTİN DEMOKRATİK KOMŞULARINI YOK ETMEK İSTİYOR'

Biden, 'Hamas ve Putin farklı tehdit teşkil ediyor ancak ortak bir noktaları var, ikisi de demokratik komşularını tamamen yok etmek istiyor.' ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğinin daha önce de altını çizdiğini anımsatan Biden, Ukrayna'nın tek isteğinin Rus güçlerini ülkelerinden çıkarmak için yardım olduğunu dile getirdi.

Biden'dan İsrail'e 'eşi benzeri görülmemiş' destek: Kongre'ye sunacağız

KONGREYE ACİL BÜTÇE TALEBİ

Biden, Ukrayna'ya sağlanan yardımların 'ABD'nin depolarından' gittiğini ve Kongre'den talep edeceği bütçeyle 'depoların Amerikan yapımı yeni teçhizatlarla' doldurulacağını kaydetti.

ABD Başkanı, 'Yarın Amerika'nın ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'ye acil bütçe talebinde bulunacağım.' diye konuştu.

İsrail ziyareti hakkında da konuşan Biden, ABD'nin en önemli önceliğinin Hamas tarafından rehin alınan Amerikalı vatandaşların güvenliği olduğunu vurguladı.

'Barıştan vazgeçemeyiz, iki devletli çözümü terk edemeyiz.' diyen Biden, ABD'nin Filistin halkına olan bağlılığının da sürdüğünü ifade etti.

Biden, 'Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan' da derin üzüntü duyduğunu belirterek, bunun İsrailliler tarafından gerçekleştirilmediğini tekrar dile getirdi.

Biden'dan İsrail'e 'eşi benzeri görülmemiş' destek: Kongre'ye sunacağız

Hamas'ın tüm Filistin halkını temsil etmediğinin altını çizen Biden, 'Dün İsrail ve Mısır liderleriyle yaptığım görüşmelerde Birleşmiş Milletlerden Gazze'deki Filistinlilere ilk insani yardım sevkiyatının gerçekleşmesini güvence altına aldım.' bilgisini paylaştı.

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı zamanda 'İsrail'in savaş kurallarına uygun' bir şekilde hareket etmesi gerektiğinin önemini de görüştüklerini belirterek, 'Bu, çatışmada mümkün olduğu kadar sivilleri korumak anlamına geliyor.' dedi.

Amerika'nın 11 Eylül terör saldırılarının ardından çok kızgın olduğunu ve adalet için hareket ettiğini anımsatan Biden, 'Bazı hatalar yaptık. Bu nedenle İsrail hükümetini 'öfkenin gözlerini bürümemesi' gerektiği konusunda uyardım.' açıklamasında bulundu.

Biden'dan İsrail'e 'eşi benzeri görülmemiş' destek: Kongre'ye sunacağız

'YAHUDİ KARŞITLIĞI VE İSLAMOFOBİYİ REDDETMELİYİZ'

7 Ekim saldırılarının ardından ABD'de de Yahudi karşıtlığı ve İslamofobinin artışa geçtiğine dikkati çeken Biden, geçen hafta 6 yaşında Müslüman bir çocuğun öldürülmesine tepki gösterdi.

Biden, 'Bunlar olurken sessiz kalamayız. Açık bir şekilde Yahudi karşıtlığı ve İslamofobiyi reddetmeliyiz.' vurgusunu yaptı.

ABD KONGRESİNİN ALT KANADI TEMSİLCİLER MECLİSİ 'DONMUŞ' DURUMDA

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinin Kevin McCarthy tarafından boşaltılan başkanlık koltuğu hala doldurulamadı.

'Donmuş' durumda olan Temsilciler Meclisine bu noktada yasa tasarıları ya da karar tasarıları sunulamıyor.

Amerikan basınında, Biden'ın bütçe talebinin, dış yardımlardan önce 'göç ve sınır sorunları' gibi iç politikayı ilgilendiren konularda harekete geçilmesini isteyen Kongre'deki Cumhuriyetçilerin engeline takılabileceği yorumları yapılıyor.

Aynı zamanda, Biden'ın Kongre'den 100 milyar dolarlık bütçe talep edeceği gündeme getiriliyor.

İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: The New York Times uydu görüntülerini paylaştı! İtiraf gibi analiz
Katliamın gölgesinde Mescid-i Aksa'da ikinci cuma! İşgalci İsrail askerleri erken saatlerde Şam Kapısı'nda beklemeye başladı
Can Ataklı İsrail'i aklamaya çalıştı! Skandal sözler
İki yüzlüsün Avrupa: PKK destekçilerine izin verip Filistin destekçilerini copladılar
İstanbul'u boğazına kadar borç batağına sokan CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan festivale 553 milyon liralık harcama
Gazze'de insanlık dramı! Doktorlar yaralara sirke basmak zorunda kaldı
Başkan Erdoğan Aziz Sancar Ödül Törenine videomesaj gönderdi
Ekonomiye güven artıyor! Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: OVP şimdiden meyvelerini vermeye başladı
Refah Sınır Kapısı açılıyor! İnsani yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak
Biden'dan Gazze'deki katliamı körükleyecek talep : Bu akıllı bir yatırım nesiller boyunca güvenliğimize kar sağlayacak
Gazze sınırında bulunan gazeteci Fulya Öztürk'e İsrail'den ölüm telefonu: İsrail'de misin?
Biden'dan İsrail'e 'eşi benzeri görülmemiş' destek: Kongre'ye sunacağız
İşgalci İsrail kana doymuyor! ABD destekli katliamda 'ikinci aşama' İsrail Gazze'de ne planlıyor?
İsrailli politikacıdan Rusya'ya tehdit: Bedelini ödeyeceksiniz
Ey dünya neredesin! Gazze'de katledilen yakılan bu çocukların suçu ne?
Zehir tacirlerine operasyon
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'imza' şoku! İşte adaylığı için imza vermeyen 38 CHP'li vekil
Whatsapp yazışmaları bardağı taşırdı! CHP'de 2 vekil yumruk yumruğa kavga etti
Kayseri'de Erciyes-2023 Tatbikatı: Hava indirme operasyonu yapıldı
Filistinli doktor çocukların cenazesi önünde isyan etti: 'Bu çocukların suçu ne?'
Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar o tarihe kadar artacak

Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar o tarihe kadar artacak

Konutta yeni dönem başlıyor: İzinsiz günlük kiralamaya 100 bin TL ceza kesilecek

Konutta yeni dönem başlıyor: İzinsiz günlük kiralamaya 100 bin TL ceza kesilecek

Bayburt’ta şaşırtan kar yağışı: Kısa sürede 10 santimetreyi buldu

Bayburt’ta şaşırtan kar yağışı: Kısa sürede 10 santimetreyi buldu

YouTube'dan yeni özellik: Dünyanın en büyük haber merkezi olacak!

YouTube'dan yeni özellik: Dünyanın en büyük haber merkezi olacak!

Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

Kilosu 3 bin euro! Özel eğitimli köpekler arıyor!

Togg öncü oldu! Türkiye'den ''küresel marka'' atağı

Togg öncü oldu! Türkiye'den ''küresel marka'' atağı