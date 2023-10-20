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Aydın'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Yürekleri yakan olay Efeler ilçesinde yaşandı. Kamyonet, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ekleme: 20.10.2023 - 12:18 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!Feci kaza, saat 08.00 sıralarında Aydın-Muğla kara yolu Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Efeler'den Çine ilçesi yönüne giden İsmail Pehlivan'ın kullandığı 09 AFH 293 plakalı kamyonete, Ömer Kızılyaprak idaresindeki 09 ADR 816 hafif ticari araç arkadan çarptı.

Aydın'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Aynı yöne giden Engin Sezgin idaresindeki 09 AF 592 otomobil de duramayıp, hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç savrulup, yol kenarındaki pamuk tarlasına devrildi.

Aydın'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!




Kazada Ömer Kızılyaprak, Abdullah Kayar, Mahsur Özmen, İsmail Pehlivan, Engin Sezgin ve Ahsen Sezgin yaralandı.
Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Engin Sezgin, hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...
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