Uşak'ta iplik fabrikasında yangın

Uşak'ta bir iplik fabrikasında çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla 2 saatte kontrol altına alındı.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 105'inci Cadde'deki iplik fabrikasında, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, içerideki kolay yanan malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne yükselen kara duman, birçok noktadan görüldü. İhbar üzerine bölgeye OSB ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 8 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.