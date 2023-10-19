Van'da minibüs devrildi: 2'si ağır 14 yaralı
Van'ın Başkale ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi. Kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.
Kaza, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi.
2'Sİ AĞIR 14 YARALI
Kazada yaralanan 2'si ağır 14 kişi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de desteğiyle kurtarılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
2'Sİ AĞIR 14 YARALI
Kazada yaralanan 2'si ağır 14 kişi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de desteğiyle kurtarılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi.