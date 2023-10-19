İşgalci İsrail kana doymuyor! ABD destekli katliamda 'ikinci aşama' İsrail Gazze'de ne planlıyor?

İşgalci İsrail kana doymuyor. 13 gündür insanlığı rafa kaldıran İsrail ayrım gözetmeksizin sivil katlediyor. Mülteci kampı, hastane, cami dahil sivillerin sığınabileceği her noktayı bombalayan İsrail'e en büyük desteği de ABD veriyor. Dün ABD Başkanı Joe Biden'in İsrail ziyaretinin ardından katliamda ikinci aşamaya geçiş vurgusu yapıldı.08.28 İsrail basını Hamas'ın siyasi bürosunun üst düzey bir üyesi olan Cemile el-Şanti, İsrail'in Gazze'deki saldırısında öldürüldüğünü yazdı. Haberlerde bunun bir suikast olup olmadığının bilinmediği vurgulandı. İsrail veya Hamas'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi.08.02 SUNAK İSRAİL'E GİDİYOR: TÜRKİYE VURGUSUİngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bugün Başbakan Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmek üzere İsrail'e gidecek. Ofisinden yapılan açıklamada, İngiliz liderin Netanyahu ve Herzog'a taziyelerini sunacağı ve 7 Ekim'deki ölümcül Hamas saldırısının ardından İsrail ile dayanışmasını göstereceği belirtildi. Al Jazeera'da yer alan haberde Sunak'ın Türkiye'yi de ziyaret edileceği vurgulandı ve 'Sunak, Mısır, Katar ve Türkiye'nin yardımcı olabileceğine, belki de arabuluculuk yapabileceğine ve gerilimi azaltabileceğine inanıyor' yorumuna yer verildi.06.40 ABD'DE 'İSRAİL' İSTİFASIABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili sosyal medya hesabından yayınladığı mektup ile istifa ettiğini ilan etti. Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İşler Direktörü Josh Paul istifasının nedenini 'İsrail'e öldürücü yardımımızın devam etmesiyle ilgili anlaşmazlık' olarak gösterdi.06.22 İSRAİL GAZZE'NİN GÜNEYİNİ VURDUİsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde şafak öncesi düzenlediği hava saldırısında 30'dan fazla kişi öldü, en az 21 kişi de yaralandı. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, bir dizi saldırı Refah şehrinde üç geniş ailenin yaşadığı konut kompleksini vurdu. Kurbanlar Abu Youssef al-Najjar Hastanesi'ne nakledildi. Hava saldırıları Refah'taki El Masri Kulesi'nin üst katını da hedef aldı.02.46 KARA HAREKATI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDIİsrail resmi devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. KAN'ın haberinde, Gazze sınırı bölgesinde üç günden bu yana İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı belirtildi.Kuvvetlerin hareketi ve konumlandırılması da dahil olmak üzere tüm gelişmelerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne girmek için hazırlıklarını tamamladığını gösterdiği ifade edilen haberde, Gazze'ye yapılacak kara harekâtının, savaşın "Yahudi yerleşim birimlerinin silahlı Filistinlilerden temizlenmesinden sonraki" ikinci aşaması olduğu aktarıldı.01.51: KARA HAREKATINDAN KAÇIŞ YOKİsrail Savaş Kabinesinin, toplantıya katılan ABD Başkanı Joe Biden'a, "Gazze Şeridi'ne kara harekatından kaçışın olmadığını" bildirdiği belirtildi. İsrail Kanal 12 televizyonunda, Biden'ın katıldığı İsrail Savaş Kabinesi toplantısına ilişkin yeni ayrıntılar yayımlandı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu toplantıda, Biden'a Gazze'ye kara harekatı yapmaktan başka çarenin olmadığının iletildiği aktarıldı.İsrail'in Gazze'deki Filistinli gruplara ezici bir zafer elde etmemesi durumunda Tel Aviv'in Orta Doğu'daki konumunun zarar göreceği aktarılan Biden'ın ise Kabine'ye, "ABD'nin Gazze'de İsrail'in herhangi bir kara harekatına destek olacağı" sözünü verdiği vurgulandı.Savaş Kabinesi üyelerinin Biden'a mutlak zafer dışında Tel Aviv'in bölgedeki stratejik önemini kaybetmesinin yanı sıra Hamas'ın sürpriz saldırısı öncesinde çok tartışılan; "Suudi Arabistan ile normalleşme" konusunda stratejik hamleler yapma yetisini de yitireceği ifade edildi.Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi lideri Arya Deri, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz katıldı.İsrail Başbakanı Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim'de başlayan saldırılardan 4 gün sonra "Acil Durum Hükümeti" ve buna bağlı daraltılmış bir Savaş Kabinesi kurulması için anlaşmıştı.18.34 İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ayn Calut Kuleleri yakınında bir camiyi vurdu"İsrail devleti Yahudiler için güvenli bir yer olarak kuruldu. İsrail var olmasaydı icat edilmek zorunda kalırdı. İsrail'in yanında duruyoruz. Yıllarca İsrail'in nitelikli ordu ihtiyacını giderdik." diyen Biden katliama olan desteğini yineledi.